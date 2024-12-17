انت الأن تتابع خبر مستحيل ترميه تاني!! استخدمي وصفة قشر الموز مع النشا على بشرتك..وهتشوفي السحر اللي بجد!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتوي الموز على العديد من الفوائد الطبيعية للجسم، كما يحمي من الإصابة بالعديد من الأمراض، كما أن قشور الموز لها فوائد عديدة للبشرة إذ يمكن عمل العديد من الوصفات الطبيعية باستخدام قشر الموز يمكنها حل العديد من مشاكل البشرة، والتي يمكن التعرف عليها من خلال متابعة السطور التالية من هذا المقال.

فوائد قشور الموز للبشرة

تحتوي قشور الموز على العديد من العناصر التي يمكنها التخلص من مشاكل البشرة وذلك على التفصيل الآتي:

يعزز قشر الموز من صحة البشرة بالإضافة إلى التخلص من حبوب الشباب.

تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات التي تظهر على البشرة.

تعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي والتخلص من تجاعيد البشرة.

الحفاظ على نضارة وحيوية البشرة.

مكونات تحضير وصفة قشور الموز

يمكن تحضير وصفة باستخدام قشور الموز وبعض المكونات الأخرى التي تتمثل في الآتي:

قشر موز مجفف مطحون.

نشا.

حليب.

ماء ورد.

زيت لوز حلو.

كيفية تحضير وصفة قشور الموز

يمكن استخدام قشور الموز لتحضير وصفة فعالة للبشرة وذلك باتباع الخطوات الآتية: