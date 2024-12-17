نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. المصري البورسعيدي يوضح حقيقة اهتمامه بضم رضا سليم من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن مصدر داخل النادي المصري أكد لبرنامج ستاد المحور عن رغبة علي ماهر مدرب الفريق في التعاقد مع اللاعب المغربي رضا سليم جناح الأهلي.

المصري: نريد ضم رضا سليم من الأهلي

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" علي ماهر يرغب في الحصول على خدمات رضا سليم حتى لو على سبيل الإعارة، بعد خروج اللاعب من حسابات كولر مدرب الأهلي".

واختتم:" علي ماهر يرى أن اللاعب إمكانياته كبيرة جدًا وسيكون إضافة قوية للفريق في الدوري والكونفدرالية إذا نجح في الحصول على خدماته".