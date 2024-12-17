أبو ريدة يكشف تعليق رئيس فيفا على عدم تأهل الأهلي لنهائي الإنتركونتيننتال

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، النادي الأهلي بفوزه بجائزة أفضل نادي إفريقيا.

هاني أبو ريدة: رئيس الفيفا سألني هنجيب جمهور الأهلي ده إزاي في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

وقال هاني أبو ريدة في تصريحات تلفزونية مع الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: ": أبارك للنادي الأهلي تتويجه بجائزة أفضل نادي في إفريقيا".

وأضاف: " وجود الأهلي والزمالك ضمن 3 أندية في منافسات النادي الأفضل فخر كبير للكرة المصرية".

وبسؤاله عن رد فعل فيفا على خسارة الأهلي أمام باتشوكا رد قائلا: "الفيفا سيفتقد جماهير النادي الأهلي في نهائي كأس الإنتركونتيننتال بعد خروجه من البطولة".

وأوضح: "رئيس الفيفا سألني بعد خسارة الأهلي أمام باتشيكو، هنجيب جمهور الأهلي ده إزاي في النهائي"

وأختتم تصريحاته: "سألوني في أمريكا عن النادي الأهلي وأكدت لهم أن وجوده

في نيو جيرسي سيشهد حضور جماهيري كبير ".