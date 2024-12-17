الرياضة

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين في كأس الخليج العربي

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة العربية العديد من المباريات الهامة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي ستقام خلال الفترة المقبلة من الشهر الجاري.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين في كأس الخليج العربي

وتنطلق مباريات الجولة الأولى يوم السبت الموافق 21 من الشهر الجاري.وتستمر مواجهات الجولة الأولى الأحد الموافق 22 من سبتمبر.

وتنتظر الجماهير السعودية مواجهة الفريق الأخضر ضد البحرين التي ستنطلق يوم الأحد، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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