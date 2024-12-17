كيفية التعامل مع “حساسية الطعام” لدى كبار السن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - تعتبر حساسية الطعام من القضايا الصحية المتزايدة بين كبار السن، حيث تشير التقديرات إلى أن ما بين 5% إلى 10% منهم يعانون من أنواع مختلفة من الحساسية، بما في ذلك حساسية الطعام، وفقًا لمنظمة الحساسية العالمية. تتراوح الأعراض من خفيفة مثل الحكة والشرى إلى شديدة مثل الحساسية المفرطة التي قد تهدد الحياة.

مع تقدم العمر، تحدث تغييرات فسيولوجية تزيد من احتمالية الإصابة بالحساسية. من بين العوامل التي قد تسهم في ظهور حساسية الطعام لدى كبار السن هي نقص الحديد، الأمراض المزمنة، والعلاجات الدوائية. كما أن الأعراض غير النمطية، مثل التعب أو الارتباك، قد تؤدي إلى تأخر في التشخيص.

وفقًا لموقع Senior Lifestyle، إليك أبرز أنواع حساسية الطعام الشائعة:

منتجات الألبان: عدم تحمل اللاكتوز يصبح شائعًا مع التقدم في السن، مما يؤدي إلى أعراض مثل الانتفاخ.

الأسماك والمحار: بعض الأنواع مثل التونة والسلمون قد تسبب تفاعلات تحسسية تشمل التورم وصعوبة التنفس.

الفواكه والخضراوات: تُعرف هذه الحالة بمتلازمة حساسية حبوب اللقاح والطعام، وتظهر أعراض مثل الحكة والاحمرار في الفم.