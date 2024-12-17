مقتل 10 أشخاص نتيجة غرق قارب في نيجيريا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - توفي 10 أشخاص على الأقل إثر انقلاب قارب في نهر بينو بوسط نيجيريا، وفقًا لما أفادت به كاثرين أنيني، المتحدثة باسم شرطة ولاية بينو، يوم الأحد.

وأوضحت أنيني أن السلطات تمكنت من انتشال 10 جثث من موقع الحادث الذي وقع يوم السبت، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.

وأضافت أن القارب انقلب في نهر بينو بالقرب من منطقة أوتشولونيا التابعة للعاصمة أبوجا، كما ذكرت وكالة “رويترز”.

من جانبه، أوضح رئيس الحكومة المحلية في أبوجا، ميلفين إيجه، أن القارب كان يحمل حوالي 70 شخصًا، معظمهم من النساء، ولم يكن هناك سجل بأسماء الركاب.

وأشار إلى أنه “تم إنقاذ 50 شخصًا حتى الآن، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ جارية”.

وخلال هذا العام، شهدت نيجيريا أكثر من 220 حالة وفاة نتيجة حوادث قوارب، حيث تعود معظم هذه الحوادث إلى الاكتظاظ وسوء صيانة القوارب، بالإضافة إلى نقص سترات النجاة، مما يزيد من خطر الوفيات.