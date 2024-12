فيلم Kraven The Hunter يحقق أسوأ افتتاحية في تاريخ سوني.. فشل مدوٍّ في مواجهة المنافسة"

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد فيلم "Kraven The Hunter" فشلًا ضخمًا في شباك التذاكر، حيث حقق أسوأ افتتاحية في تاريخ شركة سوني على الإطلاق، وذلك بعد أن سجل إيرادات بلغت 11 مليون دولار فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من عرضه في دور السينما.

وهو رقم هزيل للغاية بالمقارنة مع الأفلام السابقة التي أُنتِجت بالشراكة بين سوني ومارفل، مما يثير تساؤلات عن مستقبل هذه السلسلة السينمائية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "Deadline"، جاء "Kraven The Hunter" ليُكمل سلسلة أفلام سوني مع مارفل التي تضم أيضًا "Morbius" (الذي حقق 73.8 مليون دولار في 2022) و"Madame Web" (الذي جمع 43.8 مليون دولار هذا العام). لكن هذه الأرقام تبقى متواضعة للغاية، خاصة في ظل نجاحات كبيرة حققها منافسوهم في نفس الفئة.

ويتزامن هذا الفشل مع نجاحات كبيرة لشركة سوني في أفلام أخرى، مثل فيلم "Venom: The Last Dance" الذي حقق إيرادات ضخمة وصلت إلى 436.5 مليون دولار منذ طرحه في 25 أكتوبر الماضي، ليُسلط الضوء على الفجوة بين هذه الأفلام وأداء "Kraven The Hunter" الباهت.

في الوقت الذي كانت فيه التوقعات عالية، مع خطط لبناء سلسلة جديدة حول شخصية "Kraven" من عالم "سبايدر مان"، أصبح هذا الفيلم بمثابة خيبة أمل كبيرة لصناع الفيلم وشركة سوني على حد سواء. الأمر الذي يعكس تساؤلات حول مستقبل المشاريع المشتركة بين سوني ومارفل، وهل سيكون بالإمكان تعويض هذه الخسائر في المستقبل؟