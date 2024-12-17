سفير مصر في تيرانا يلتقي بوزير الخارجية الألباني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - استقبل وزير الخارجية الألباني "ايجلي حساني" السفير حسن شوقي، سفير مصر في تيرانا، حيث نقل السفير المصري تحيات السيد وزير الخارجية إلى نظيره الألباني، مؤكدًا تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية ودفع مستويات التعاون بين الحانبين لآفاق أرحب، وذلك استنادًا على العلاقات التاريخية والمصالح المُشتركة التي تجمع بين البلدين.

وقد استعرض السفير شوقي مختلف المقترحات لتوسيع مجالات التعاون لتشمل كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، بما يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين، من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة وتدعيم آليات التشاور السياسي، وكذا رفع معدلات التبادل التجاري وزيادة حجم الإستثمارات بين الجانبين. كما تطرق إلى الترتيبات المشتركة بين الجانبين في إطار الحدث التاريخي باختيار كل من الإسكندرية والعاصمة الألبانية تيرانا باعتبارهما عاصمتي الثقافة والحوار للإتحاد من أجل المتوسط لعام ٢٠٢٥. وأكد تقدير مصر لدور ألبانيا كعامل استقرار وسلام في منطقة غرب البلقان.

ومن جانبه، أعرب الوزير ايجلي عن تطلع ألبانيا إلى الإرتقاء بالعلاقات مع مصر في كافة جوانبها في إطار الروابط والمصالح الإستراتيجية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تُعد الجسر الذي يمكن لألبانيا من خلاله التواصل والنفاذ للقارة الأفريقية والشرق الأوسط، حيث أكد الوزير على تطلع بلاده للمزيد من التشاور والتنسيق مع مصر، وثمَّن الدور المصري الفاعل والجهود المصرية الحثيثة لإقرار السلم والأمن والإستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذا بالتنسيق الإيجابى بين البلدين في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية. كما أعرب عن تقديره البالغ للدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات التي تقدمها مصر للكوادر الألبانية، خاصة في مجالات الأمن والدبلوماسية والصحة والزراعة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.