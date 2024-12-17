شيكو يتعرض لإصابة شديدة في ركبته.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المستشار تركى آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن تعرض الفنان شيكو لأزمة صحية شديدة، أدت إلى تدخل جراحي، قائلًا:“ الحمدلله على سلامة الفنان الكبير شيكو والذي تعرض لإصابة شديدة في ركبته تطلبت تدخل جراحي يبدو إنه تعرض للحسد على الفيلم الذي مر ألفين وثلاثمائة واحدى عشر يومًا ٢٣١١ دون تصوير ولم ير النور...أنا الآن بصدد دراسة ملفات محامين كبار للتقدم بطلب الوصاية عليه”.

شيكو

آخر أعمال شيكو

من جانب آخر كانت آخر أعمال شيكو مسلسل “ اللعبة 4“، ومسلسل ” نور خالد ووالده خالد نور " والذى حقق من خلالهما نجاحًا ساحقًا .

أبطال مسلسل ” نور خالد ووالده خالد نور"

شهد الموسم الرمضاني 2024 عرض مسلسل "خالد نور وولده نور"، الذي جذب الأنظار بفضل حبكته الطريفة وأداء أبطاله المميز، وهو بطولة كريم محمود عبد العزيز في دور خالد نور، المهندس المتخصص في الطاقة النووية، الذي يتسبب في تجربة علمية تؤدي إلى مواقف غير متوقعة، يشاركه البطولة الكوميديان شيكو، الذي يجسد دور ابنه نور خالد نور، في لقاء غير اعتيادي مليء بالمفارقات المضحكة.

المسلسل يضم أيضًا نخبة من الفنانين مثل آية سماحة، التي تلعب دور ياسمين، ودنيا ماهر في دور غادة، وشريف رمزي الذي يقدم شخصية بدر، الصديق المقرب للعائلة.

العمل من تأليف الثنائي كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إخراج محمد أمين، ولاقى إشادة واسعة لأجوائه المرحة وطرحه الكوميدي المختلف.