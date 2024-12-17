انت الأن تتابع خبر إليك افضل طريقة لعمل البانية المقرمش في البيت خطوة بخطوة وغير مكلفة تماماً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البانيه هي من أشهر الأطباق في مصر، ولها مركز كبير لدى كل بيت مصري رغم أنها ليست من الأطباق الشعبية، ولكن بسبب طعمها وسهولة تحضيرها، وحب كل من الأولاد تلك الأكلة، فقد كانت في السنوات الأخيرة طبقا شعبيا وهي سهلة التحضير ولا تأخذ أي من وقت أو الجهد، إن صدور الدجاج لها أكثر من طريقة للتحضير، ولكن تكون شهية أكثر وهي مقلية وما يطلق عليها دجاج بانيه الذي هزم أطباق جانبيه كثيرة مثل كاساديا الدجاج أو بيكاتا الدجاج، وكذلك صدور الدجاج المشوية.

مكونات عمل البانية المقرمش

مكونات البانية

وضع قطع صدور دجاج مخلية من العظام.

إحضار زيت لتحمير الدجاج.

كوب من دقيق .

كوب بقسماط.

بيضتان.

مكونات تتبيلة البانية

نصف بصلة.

رشه ملح.

نصف ملعقه من فلفل الأسود.

ملعقتان مستردة حسب رغبة.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

طريقة عمل خلطة على البانية

تتبيل البانيه نقوم بأحضار البصل ونبشرة وتستطيع استخدام العصارة منه أو استخدام البصل المبشور نفسة ثم نقوم بإضافة عليه رشه ملح وفلفل أسود ومستردة وعصير الليمون.

طريقة تحضير البانيه

نقوم بإحضار دجاج ونقطعه إلى شرائح صغيرة، ثم نقوم بوضعها في كيس ونفردها بالنشابة، وذلك إذا لم يتواجد لديك مطرقة اللحوم.

نقوم بوضع الدجاج في لتتبليه لساعتين أو أكثر ووضعها في ثلاجة.

طريقة قلى البانية