وصفة لتنظيف البوتاجاز وعيونه المحروقة والتخلص من أي دهون موجودة بمكون موجود في بيتك 

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الرياض - أحمد صلاح - مهمة تنظيف البوتاجاز مهمة أساسية تقوم بها ربة المنزل بشكل دوري، ولكن هناك بعض البقع العنيدة والجافة التي تقف كعائق كبير في غسلها وتنظيفها، حيث أن البوتاجاز من أهم الأجهزة المنزلية التي لا يمكن الاستغناء عنها، كما أنه معرض للاستخدام اليومي بسبب تجهيز الطعام وتسويته، لهذا يمكننا عمل خليط رائع في تنظيف البوتاجاز بسرعة، كما أن ذلك الخليط يمكن الاعتماد عليه في إذابة جميع أنواع البقع والدهون للحصول على بوتاجاز لامع ونظيف.

طريقة تنظيف البوتاجاز

يمكننا عمل خليط سحري يقضي على جميع الدهون والبقع الملتصقة بالبوتاجاز بشكل سريع من خلال تنفيذ ما يلي:

المكونات

نصف كوب زيت مستعمل.

2 ملعقة كبيرة ملح ليمون.

3 ملاعق بيكنج بودر.

2 ملعقة من سائل غسيل الأطباق.

2 ملعقة من سائل غسيل الأطباق. 2 ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

سلك مواعين.

طريقة التنظيف

في وعاء صغير نقوم بخلط كل المكونات السابقة معاً حتى تمتزج.

بغمس سلك المواعين في هذا الخليط، ثم يتم تنظيف البوتاجاز من جميع البقع والرواسب الدهنية الموجودة عليه.

يتم شطفه بالماء الفاتر من آثار الخليط.

سنلاحظ أن البوتاجاز أصبح نظيفاً، وتكرر تلك الطريقة مرة واحدة أسبوعيًا للحفاظ على البوتاجاز.

كيفية تنظيف عيون البوتاجاز

يمكن تنظيف عيون البوتاجاز من البقع الدهنية والرواسب الموجودة عليها من خلال تنفيذ ما يلي:

المكونات

2 ملعقة من صابون المواعين.

قشور أربعة حبات من ثمار الليمون.

كوب من الماء المغلي.

نصف كوب خل ابيض.

طريقة التنظيف