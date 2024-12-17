انت الأن تتابع خبر أسرار الهنود.. ضعيها على بشرتك وجسمك 10 دقائق النتيجة ستبهرك تبيض البشرة بياض كالثلج وتزيل التصبغات الكلف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات، الفتيات من تواجد الاسمرار في الوجه بشكل كامل وذلك نتيجة لتعرض الوجه إلى أشعة الشمس الدائمة إلى جانب عدم تواجد أي واقي للشمس على البشرة، تواجد الكلف والبقع على الوجه نتيجة إلى الحمل والولادة ونجد أن ذلك الكلف من الصعب التخلص منه بسهولة، إلى جانب ذلك تواجد الكريمات رخيصة الثمن وتكون تحت اسماء غير معروفة فيمكن أن تدمر البشرة وتساعد على الاسمرار لذلك نجد أنه عملت الكثير من السيدات بالبحث عن كريمات التبييض والتفتيح والتي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من الكلف والبقع، وعند البحث تم إيجاد وصفة فعالة يكون النشا عنصر أساسي بها ويعمل على تفتيح البشرة، التخلص من البقع، يساعد على تنعيم البشرة وسوف نوضح لكم وصفة النشا من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة النشا

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل ولا تكلفنا أي تكاليف عالية وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة من خلال النقاط التالية..

نشا.

كركم.

ماء ورد.

زيت جوز هند.

طريقة تحضير وصفة النشا

نجد عندما نحضر هذه الوصفة نجدها تحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح خطوات تحضير هذه الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به النشا، الكركم ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نقوم بوضع ماء الورد عليهم ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات ونحصل على قوام كريمي.

واخيرا نقوم بوضع زيت جوز الهند ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

نضع الوصفة لمدة ٥ دقائق قبل النوم ثم نقوم بفركها جيدا ونقوم بشطف الوجه بعد ذلك.

ونقوم بوضع كريم مرطب قبل النوم مناسب لنوع البشرة ثم ننام وفي الصباح الباكر سوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة ونعومتها من أول استخدام.

نصائح للعناية بالبشرة

يجب علينا الاهتمام بالبشرة كثيرا والعمل على تفتيحها ونوضح بعض النصائح الخاصة بالعناية بالبشرة من خلال النقاط التالية.

يجب الحرص على ترطيب البشرة بشكل يومي.

العمل على عمل الماسكات الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة.

الحرص على النوم باكر، شرب كميات كبيرة من المياه.

يجب تناول الأطعمة المليئة بالفيتامينات والمعادن، والفواكه والخضروات الطازجة.

الخلطة الجبارة لتبيض رهيب للبشرة