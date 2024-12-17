انت الأن تتابع خبر وصفة مذهلة..كريم البقدونس والذرة للتخلص من التجاعيد ومشاكل البشرة..جرب بنفسك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التخلص من التجاعيد ومشاكل البشرة يعتبر من اهم ما تبحث عنه السيدات طوال الوقت ولذلك يتم الحرص على استخدام مجموعة مختلفة من الوصفات، حرصنا من خلال التعرف على طريقة إعداد كريم من البقدونس والذرة للتخلص من كافة مشاكل البشرة بشكل رائع.

طريقة اعداد كريم الذرة والبقدونس

يعتبر البقدونس من اهم المصادر التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات الهامة للبشرة ولذلك لابد من استخدامة للحصول على بشرة رائعة بدون اي مشاكل، وعن طريقة عمل الوصفة:

في البداية نقوم بتجهيز المكونات وةي عبارة عن معلقتين من الذرة كبيرتين الحجم.

مع معلقة صغيرة من البقدونس المقطع لقطع صغيرة للغاية.

ومن ثم نقوم بتجهيز كمية بسيطة من مياة الورد وعصير الليمون.

طريقة إعداد الوصفة

نقوم بتجةيز وعاء ونضع فية كافة المكونات السابقة.

مع الحرص على الخلط الجيد حتى نتخلص من اي تكتلات موجودة في الخلطة.

ثم نقوم بتجهيز البشرة ونضع عليها الكريم ونتركة لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بشطف الوجة نكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع الواحد للحصول على افضل نتيجة ممكنة.

كريم بقدونس وذرة

أهمية استخدام الوصفة

تساعد هذه الوصفة في التخلص من مشاكل كثيرة موجودة بالبشرة ومنها:

التخلص من التصبغات وعلامات التمدد الموجودة بكل سهولة من خلال المواظبة على الوصفة.

كما تساعد على التفتيح بشكل ممتاز وسريع.

المساهمة في التخلص من الهالات السوداء الموجودة أسفل العين بكل سهولة.