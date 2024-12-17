انت الان تتابع خبر الكرواسون.. حضريه بكل سهولة في البيت زي الجاهز وبمكونات بسيطة من داخل المطبخ والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - الكرواسون من وصفات المخبوزات الشهية المميزة بقوامها الهاش وطعمها الرائع التي يعشق تناولها الكبار والصغار والتي يمكن لسيدة المنزل إعدادها في المنزل بكل سهولة بحشوات مختلفة مثل الجبن أو الشكولاتة وغيرها من النكهات الأخرى ويمكن أيضا تحضيرها للأطفال أيام الدراسة في اللانش بوكس فهي من الوصفات المشبعة الغنية بالبروتينات لذلك من خلال مقالنا هذا سوف نستعرض معكم خطوات عمل الكرواسون في المنزل بمكونات مظبوطة جدا.
طريقة عمل الكرواسون
جهزي الكرواسون الهاش في المنزل أحلى من المحلات باستخدام المكونات التالية:
- 4 كوب من الدقيق.
- ربع كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ربع كوب لبن فاتر.
- نص كوب ماء فاتر.
- ملعقة خميرة فورية.
- كوب زبدة باردة.
- لدهن الوجه
- بيضة واحدة
- رشة فانيليا.
- ملعقة كبيرة لبن.
طريقة التحضير
- نضع ربع كوب من اللبن الفاتر مع نص كوب من الماء الفاتر في بولة صغيرة ثم ضيفي إليهم ربع كوب من السكر وملعقة كبيرة من الخمير ونقلب المزيج كويس واتركيها لمدة 10 دقائق في مكان دافئ.
- نخلط 4 كوب من الدقيق مع رشة صغيرة من الملح في وعاء العجان ثم نضيف إليهم خليط الخميرة ونشغل العجان على سرعة قليلة ثم نقوم بإضافة كوب من قطع الزبدة المجمدة ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم نقوم برش رخامة المطبخ بالدقيق ونفرد عليها العجينة بسمك مناسب ثم نطبقها كرري خطوة فرد وتطبيق العجينة من 3 إلى 4 مرات للحصول على كرواسون مورق وهاش.
- نضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ثم نقوم بفردها مرة أخرى وقومي بتقطيع العجينة على شكل مثلثات صغيرة وحشوها بالحشوة المفضلة لكي ثم قومي بلف المثلث.
- ضعي قطع الكرواسون في صاج الخبز المبطن بورقة زبدة ونتركها جانبا لمدة ساعة أخرى لتتخمر مرة ثانية.
- ندهن وجه بخليط من اللبن والفانيليا والبيض للحصول على وجه باللون الذهبي
- نخبزه في فرن مسخن مسبقا بدرجة حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج ثم نخرج قطع الكرواسون من الفرن ونتركها جانبا لتبرد قليلا ثم تقدم وصحتين وهنا.