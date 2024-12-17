انت الان تتابع خبر الكرواسون.. حضريه بكل سهولة في البيت زي الجاهز وبمكونات بسيطة من داخل المطبخ والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الكرواسون من وصفات المخبوزات الشهية المميزة بقوامها الهاش وطعمها الرائع التي يعشق تناولها الكبار والصغار والتي يمكن لسيدة المنزل إعدادها في المنزل بكل سهولة بحشوات مختلفة مثل الجبن أو الشكولاتة وغيرها من النكهات الأخرى ويمكن أيضا تحضيرها للأطفال أيام الدراسة في اللانش بوكس فهي من الوصفات المشبعة الغنية بالبروتينات لذلك من خلال مقالنا هذا سوف نستعرض معكم خطوات عمل الكرواسون في المنزل بمكونات مظبوطة جدا.

طريقة عمل الكرواسون

جهزي الكرواسون الهاش في المنزل أحلى من المحلات باستخدام المكونات التالية:

4 كوب من الدقيق.

ربع كوب من السكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب لبن فاتر.

نص كوب ماء فاتر.

ملعقة خميرة فورية.

كوب زبدة باردة.

لدهن الوجه

بيضة واحدة

رشة فانيليا.

ملعقة كبيرة لبن.

طريقة التحضير