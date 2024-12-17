انت الان تتابع خبر لو عندك حفنة من الحمص اعملي ألذ مقرمشات وتسالي سهلة وبسيطة بطعم رائع والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعد المقرمشات من ألذ التسالي المفضلة للعديد من الناس، خاصة عند مشاهدة إحدى الأفلام أو المسلسلات على التلفاز فيحلو تناول الوجبات الخفيفة والتسالي مثل الفيشار واللب والسوداني وغيرهم من الأصناف الأخرى، ويكون من الأفضل التسلية بشيء مفيد أكثر ويعد الحمص من البقوليات عالي القيمة الغذائية يحتوي على البروتين والألياف الغذائية التي تساعد على الشبع لفترات طويلة، لذلك يمكن الإستفادة منه بشكل أكثر واستخدامه في التسالي بعيداً عن المقرمشات التي بها مواد حافظة.

مكونات مقرمشات الحمص

حفنة من الحمص منقوع لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

التوابل (ثوم بودرة – كمون مطحون – بابريكا – ملح).

ملعقة أو إثنين زيت.

طريقة عمل تسالي الحمص المقرمش

هناك العديد من المأكولات المفضلة ولها عشاق كثيرون مثل الشيبسي والدوريتوس المقرمش وغيرهم الكثير من الوجبات الخفيفة المخصصة للتسالي عند مشاهدة التلفاز مع لمة الأهل والأصحاب، بجانب المشروبات المفضلة أيضاً، وما يميز هذه الوصفة أن طريقة التحضير سهلة وبسيطة بالخطوات التالية:

أولاً يجب أن يكون الحمص منقوع من قبل بساعات.

ثم اسلقي الحمص في ماء وملعقة ملح لمدة نصف ساعة يغلي على نار متوسطة.

صفي الحمص من الماء تماماً، ثم ضعي عليه ملعقة زيت وملح حسب الرغبة والتوابل وشطة حسب الرغبة.

قلبي الحمص مع التوابل جيداً، ثم ضعيه في صينية.

ادخلي الصينية الفرن لمدة حوالي نصف ساعة أو حتى يتحمص.

بعد ذلك يترك يبرد ويقدم مقرمشات لذيذة بالهنا.

ملحوظة: يمكن إضافة أي أنواع من التوابل حسب الرغبة، كما يمكن استخدام التوابل الجاهزة بالأطعمة المفضلة مثل توابل بطعم الجبنة أو الكاتشب أو إضافة عصير ليمون وشطة للحصول على طعم الشطة الليمون بدل من هذه التوابل، وكذلك أي طعم مفضل لكم.