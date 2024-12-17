«هتنام نوم مريح».. بهار موجود في كل بيت يقوم بعمل أقوى من الأدوية المنومه

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رياض - احمد صلاح - تتميز النباتات الطبيعية بفوائدها الصحية للإنسان، حيث إنها تعتبر مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن والعديد من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان، ومن بين هذه النباتات يأتي الزعفران وهو نوع من الأعشاب الذي يمتاز بفوائد صحية عديدة تساعد الأفراد على ممارسة الكثير من الأنشطة الممتعة سنقوم بتسليط الضوء على أهمية واستخدامات نبات الزعفران أو العصفر.

فوائد نبات العصفر

يتميز العصفر بفوائد صحية عديدة، وذلك بفضل احتوائه على مجموعة من المركبات النباتية التي تؤثر بشكل إيجابي على صحة الإنسان ورفاهيته.

الكورستين:

يعتبر الكورستين من المركبات التي تتميز بخواصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

اللوتين:

الذي له تأثير إيجابي لصحة العينين.

الزعفرانين

يمتاز نبات العصفر بخصائصه المضادة للاكتئاب.

استخدام العصفر للنوم

من مميزات العصفر أنه يساعد على تحسين النوم، لكنه يواجه مشكلة في اضطرابات النوم.

شاي العصفر

لإعداد شاي العصفر، يجب أن تتبع الخطوات التالية:

في كوب من الماء المغلي، يتم وضع ملعقة صغيرة من العصفر.

يترك لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

يصفي جيدا ويتم تناوله يوميا قبل النوم.

زيت العصفر

يعرف هذا الزيت بشهرة استخدامه لتعزيز الاسترخاء في الجسم وتحسين النوم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم، حيث يتم استخدامه لهذا الغرض عن طريق التدليك أو الحمام.

فوائد العصفر

خفض مستويات الكورتيزول:

أظهرت الدراسات العلمية أن استهلاك نبات العصفر يساهم في تقليل مستوى الكورتيزول، الذي يؤدي إلى زيادة التوتر.

زيادة مستوى الميلاتونين: