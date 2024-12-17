انت الأن تتابع خبر الوضع كارثي.. خبير استراتيجي يكشف خطة قوات الاحتلال لتفريغ شمال غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن قوات الاحتلال ركزت ضرباتها في غزة على مناطق بيت لاهيا وبيت حانون ومخيم جباليا، وكانت تهدف إلى جرف السكان ونقلهم إلى مناطق الجنوب، لافتاً إلى أن هذا أدى إلى فصل المناطق الشمالية عن الجنوبية.

وأضاف العمدة خلال مداخلة في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة" مع الإعلامية عزة مصطفى، أن خطة القوات الإسرائيلية كانت تهدف إلى تفريغ المنطقة الشمالية من قطاع غزة بشكل كامل، موضحاً أن الهدف الأساسي من هذه الخطة هو تحويل شمال غزة إلى ثكنات عسكرية.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية كانت مدروسة ومعدة منذ فترة طويلة، خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر، مشيراً إلى أنه بالنسبة للمفاوضات والجهود المبذولة من مصر وقطر، فإنها مستمرة، ومصر تسعى جاهدة في إطار دورها الإقليمي لتحقيق تقدم في المفاوضات، من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية.

وتابع المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الأوضاع أصبحت كارثية، حيث تجاوز عدد الشهداء 50 ألفًا، ووصل عدد الجرحى والمصابين إلى أكثر من 107 ألفًا، فضلًا عن المفقودين”