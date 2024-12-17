تعرض الإعلامي مدحت شلبي لوعكة صحية كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تعرض الإعلامي مدحت شلبي لوعكة صحية.ونشر إبراهيم فايق عبر صفحته في موقع التواصل ال إقرأ المزيد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تعرض الإعلامي مدحت شلبي لوعكة صحية.

ونشر إبراهيم فايق عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة الإعلامي مدحت شلبي، وكتب في التعليق: ""‏ألف سلامة عليك يا كابتن مدحت.. ربنا يشفيك ويعافيك وترجع تنور مكانك تاني يا راجل يا أبو قلب أبيض".

وكان الإعلامي مدحت شلبي تحدث عن حالته الصحية خلال حلقة السبت 7 ديسمبر من برنامجه "يا مساء الأنوار".. وقال مدحت شلبي: "ناس بتقولي إني خسيت، ده كويس، بس السبب تقيل".

وأضاف مدحت شلبي: "أنا جالي ما يسمى بارتجاع المريء، وده عندنا كتير كمصريين، أسبابه بعض العادات الخاطئة، زي الأكل الدسم، النوم بعد الأكل والتدخين".

وتابع: "مريت بتجربة قاسية وفي طريقنا للتعافي. المهم حافظوا على نفسكم، لأن في ثانية الارتجاع ده بييجي، ويارب ما حد يحصل له أي حاجة، أنا بقول التجربة عشان مهم الناس تسمعها مني".