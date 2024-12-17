كيربي: إمداد كييف بالأسلحة قد يحسن وضعها خلال المفاوضات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربي، تعليقًا على نية الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنهاء الصراع الأوكراني، إن إمداد كييف بالأسلحة قد يحسن وضعها خلال المفاوضات.

وأشار كيربي خلال مؤتمر صحفي قائلًا "نريد أن نجعل زيلينسكي في أفضل وضع ممكن حتى يتمكن من القيام بذلك (التفاوض) من موقع قوة ومع بعض النفوذ عندما يكون مستعدًا لإنهاء هذه الحرب. ولهذا السبب نواصل تقديم الكثير من المساعدات الأمنية له"، بحسب وكالات.

وأضاف كيربي أن شحنات الأسلحة الأمريكية المقدمة إلى كييف ستستمر في الأسابيع المتبقية من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال حديث في منتجع مار إيه لاجو بفلوريدا، الاثنين، عن "تقدم ضئيل" بشأن حل الصراع في أوكرانيا.

كما أشار ترامب إلى أن فريقه يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأضاف أنه "على فلاديمير زيلينسكي أن يستعد لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا"، مشددًا على أنه "يبذل كل ما في وسعه لإنهاء الصراع الأوكراني"، وفي الوقت نفسه، يزعم أن كييف أعربت عن "رغبتها" في تحقيق تسوية سلمية.