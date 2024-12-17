القضاء الأمريكي يرفض إلغاء إدانة ترامب في قضية الممثلة الإباحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - نقلت وكالة فرانس برس، عن وسائل إعلام أمريكية، أنّ القاضي المكلّف بمحاكمة دونالد ترامب في نيويورك بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سرًا أموالًا لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها، ورفض الاثنين طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتّع بها.

وقالت الوسائل الإعلامية ومن بينها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ القاضي خوان ميرشان رفض طلب محامي ترامب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم في 30 مايو بعدما علّلوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها، ذلك أنّ القاضي اعتبر أنّ الجرائم التي أدين ترامب بارتكابها ليست نتيجة "أفعال رسمية".