العالم اليوم - صندوق أوبك يوافق على حزمة تمويلات جديدة بمليار دولار

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وقال بيان، صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، أن حُزمَة التمويلات الجديدة، تهدف إلى تعزيز مشروعات البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمرونة الاقتصادية والحوكمة في البلدان الشريكة.

وتضمن بيان الصندوق الدول المستفيدة من حزمة التمويلات الأخيرة، التي تشمل بنغلاديش، وبوركينا فاسو، وتشاد، وجزر القمر، والسلفادور، وغامبيا، وهندوراس، وكينيا، ومالاوي، وموريتانيا، والجبل الأسود، والسنغال، وسيراليون، وسريلانكا، وتركيا، وأوزبكستان، وساحل العاج، والدومينيكان، ومصر، وغانا، وباراغواي وأوزبكستان.

وأكد الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك، أن حُزْمَة التمويلات تعكس استمرار التزام الصندوق بتقديم حلول مؤثرة تساعد على تحقيق التغيير الهادف لملايين الأشخاص، ونواصل التركيز على العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات الراهنة وبناء مستقبل أفضل.