7 فواكه سحرية تُحارب الكوليسترول الضار وتحمي قلبك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يُعد ارتفاع الكوليسترول في الدم من المشاكل الصحية الشائعة التي تُهدد صحة القلب والأوعية الدموية. ولحسن الحظ، تُوجد العديد من الطرق الطبيعية التي تُساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، ومن بينها تناول الفواكه الطازجة. فالفواكه تُعتبر مصدراً غنياً بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تُساهم في تعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول. في هذا المقال، سنتعرف على 7 فواكه سحرية تُساعدك في الحفاظ على صحة قلبك وخفض الكوليسترول بشكل طبيعي.

الكيوي: يُعتبر الكيوي من الفواكه الغنية بالألياف الغذائية التي تُساعد في منع امتصاص الكوليسترول الضار وتراكمه في الأوعية الدموية. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تُحمي القلب من الأمراض.

البطيخ: يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين، وهي مضاد أكسدة قوي يُساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم. كما أنه منخفض السعرات الحرارية ولا يُؤدي إلى زيادة الوزن.

الأفوكادو: يُعتبر الأفوكادو مصدراً ممتازاً للدهون الصحية الأحادية غير المشبعة التي تُساعد في خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد. كما أنه غني بالألياف الغذائية.

التفاح: يحتوي التفاح على الألياف الغذائية القابلة للذوبان، مثل البكتين، التي تُساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم. كما أنه غني بمضادات الأكسدة.

الحمضيات (البرتقال، الليمون، الجريب فروت): تُعتبر الحمضيات مصدراً غنياً بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تُساعد في خفض الكوليسترول الضار وتعزيز صحة القلب.

الفراولة والتوت: تحتوي الفراولة والتوت على مضادات الأكسدة القوية التي تُساعد في خفض الكوليسترول الضار وحماية الشرايين من التلف.

الجوافة: تُعتبر الجوافة مصدراً جيداً للألياف الغذائية التي تُساعد في خفض الكوليسترول. كما أنها غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة.

تناول الفواكه كجزء من نظام غذائي صحي متوازن غني بالخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

ممارسة النشاط البدني بانتظام لمدة لا تقل عن 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع.

الحفاظ على وزن صحي.

الابتعاد عن التدخين.

استشارة الطبيب بانتظام لفحص مستوى الكوليسترول واتباع الإرشادات الطبية.

يُمكن للفواكه أن تُساهم بشكل كبير في خفض مستوى الكوليسترول الضار والحفاظ على صحة القلب. لذا، احرص على تناول تشكيلة متنوعة من الفواكه الطازجة كجزء من نظامك الغذائي اليومي.