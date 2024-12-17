تفاصيل مروعة تكشفها التحقيقات مع قاتل أبنائه في الجزائر

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - كشفت التحقيقات المتعلقة بجريمة صادمة هزت الجزائر عن تفاصيل مروعة تتعلق بأب قام بقتل وحرق أربعة من أبنائه يوم الأربعاء الماضي.

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الأحد، أوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية، حلماط عبدالحليم، أن الجاني، بعد ارتكابه للجريمة، فر إلى العاصمة الجزائر، حيث قام بتكسير هاتفه المحمول والتخلص منه.

وعند وصوله إلى منزله، أبلغ زوجته الثانية بما فعله، فعملت على تهدئته وتوجهت مباشرة إلى مصالح الدرك الوطني للإبلاغ عنه، مما أدى إلى القبض عليه. وقد اعترف الأب بقتل وحرق أبنائه الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عامًا.

ونقلت الإذاعة الجزائرية عن حلماط قوله إنه تم العثور على أربع جثث لأطفال متفحمة في منطقة نائية بحي واد نشو، مشيرًا إلى أن التقارير الطبية أكدت أن الجثث تعود لأربعة إخوة.

كما أوضح أنه تم فتح تحقيق جنائي شامل، أظهر أن الضحايا قُتلوا على يد والدهم المدعو (خ. ع)، بعد أن أخذهم في سيارته بدعوى الترفيه.