لطفي لبيب ينتقد أعمال محمد سعد ومحمد رمضان ويصفها بالعشوائية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - وجه الفنان لطفي لبيب انتقادات حادة للأعمال الفنية التي يقدمها كل من الفنان محمد سعد والفنان محمد رمضان، مشيرًا إلى أنها تعكس “عشوائية” في المحتوى.

وفي تصريحات له، قال لبيب: “بالنسبة لمحمد سعد، أسلوبه في الكوميديا لا يشبهنا، بل يشبه العشوائيات. هذه العشوائيات تنتج سلوكًا غير مقبول لدينا”.

وأضاف: “أفلامه تفتقر إلى أي رسالة. ما هي الرسالة التي قدمها محمد سعد للجمهور المصري؟ الضحك لمجرد التسلية ليس كافيًا، يجب أن يكون هناك رسالة. ماذا يعني الفن إذن؟”.

كما وضع لطفي لبيب محمد سعد في آخر قائمة نجوم الكوميديا في مصر، حيث صنف محمد هنيدي في المرتبة الأولى، يليه أحمد حلمي، ثم هاني رمزي، وأخيرًا محمد سعد.

وفي سياق الحوار، انتقد لبيب بعض المسلسلات التي حققت نجاحًا مؤخرًا، مثل مسلسل “جعفر العمدة” لمحمد رمضان، مشيرًا إلى أنه “لم يعجبه” لأنه عندما يتشاجر مع أي شخص لا يلجأ للشرطة.

واختتم لبيب تصريحاته بالقول: “نحن بحاجة إلى دراما تعمل على تقليم أظافر الوحش داخل الإنسان، لا أن تعززها. أنا غير راضٍ عن الدراما الحالية، لدينا نوعان من الدراما”.