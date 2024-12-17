بوتكس الشعر: كل ما تودين معرفته عن فوائده، أنواعه، وطريقة استخدامه

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:02 صباحاً - متابعة بتول ضوا

بوتكس الشعر ليس إجراءً طبيًا بالمعنى الحرفي، حيث لا يتم استخدام حقن البوتوكس (توكسين البوتولينوم) فيه. بل هو علاج تجميلي يُستخدم لتحسين مظهر الشعر، وإضفاء اللمعان، والنعومة، والقوة عليه. يُعرف أيضًا باسم “علاج البروتين” أو “علاج الكيراتين البارد”. يهدف هذا المقال إلى تزويدكِ بكل المعلومات التي تحتاجينها حول بوتكس الشعر، من فوائده وطريقة استخدامه، وصولًا إلى أنواعه ومميزاته

بوتكس الشعر هو علاج عميق لتغذية الشعر، يعمل على ملء الفراغات في ألياف الشعر التالفة، مما يُعيد إليه قوته ومرونته. يتكون هذا العلاج عادةً من مزيج من:

البروتينات: مثل الكيراتين والكولاجين، التي تُعيد بناء هيكل الشعر.

الفيتامينات: التي تُغذي فروة الرأس وتُحفز نمو الشعر.

الأحماض الأمينية: التي تُساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه.

الزيوت الطبيعية: التي تُضفي لمعانًا على الشعر وتُحميه من التلف.

ترطيب عميق للشعر: يُعالج جفاف الشعر ويُعيد إليه الرطوبة والليونة.

تقوية الشعر: يُقلل من تكسر الشعر وتقصفه.

زيادة لمعان الشعر: يُضفي على الشعر مظهرًا صحيًا ولامعًا.

تنعيم الشعر: يُقلل من تجعد الشعر وتطايره.

إصلاح الشعر التالف: يُساعد على ترميم الشعر المُتضرر من الصبغات والتصفيف الحراري.

سهولة تصفيف الشعر: يُصبح الشعر أكثر انسيابية وسهولة في التصفيف.

تتوفر أنواع مختلفة من علاجات بوتكس الشعر، تختلف في تركيبتها ودرجة فعاليتها. من أهم هذه الأنواع:

بوتكس الشعر بالكيراتين: يُعتبر من أكثر الأنواع شيوعًا، حيث يحتوي على نسبة عالية من الكيراتين الذي يُقوي الشعر ويُنعمه.

بوتكس الشعر بالكولاجين: يُركز على ترطيب الشعر وإعادة المرونة إليه.

بوتكس الشعر بالزيوت الطبيعية: يُناسب الشعر الجاف والتالف بشكل خاص، حيث يُغذي الشعر بعمق ويُعوض النقص في الزيوت الطبيعية.

يتم تطبيق بوتكس الشعر عادةً في صالونات التجميل على عدة خطوات:

غسل الشعر: يتم غسل الشعر جيدًا بشامبو خاص لإزالة الأوساخ والزيوت.

تطبيق المنتج: يتم توزيع منتج بوتكس الشعر على خصلات الشعر من الجذور حتى الأطراف.

التدليك: يتم تدليك الشعر بلطف لتوزيع المنتج بشكل متساوٍ.

الانتظار: يتم ترك المنتج على الشعر لمدة تتراوح بين 20 و 90 دقيقة، حسب نوع المنتج وحالة الشعر.

شطف الشعر: يتم شطف الشعر جيدًا بالماء لإزالة بقايا المنتج.

التجفيف والتصفيف: يتم تجفيف الشعر وتصفيفه كالمعتاد.

بشكل عام، يُعتبر بوتكس الشعر آمنًا للاستخدام، طالما تم استخدامه بشكل صحيح وتحت إشراف متخصص. ومع ذلك، قد يُسبب بعض الآثار الجانبية البسيطة لدى بعض الأشخاص، مثل:

تهيج فروة الرأس: قد يُعاني بعض الأشخاص من احمرار أو حكة في فروة الرأس بعد العلاج.

جفاف الشعر: في حالات نادرة، قد يُسبب بوتكس الشعر جفافًا للشعر، خاصةً إذا تم استخدامه بشكل مُفرط.

يُناسب بوتكس الشعر جميع أنواع الشعر، خاصةً الشعر:

التالف والمتقصف.

الجاف والخشن.

المُعالج كيميائيًا (صبغات، تمليس).

المُجعد والمُتطاير.

نصائح إضافية: