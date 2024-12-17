في هذا الموعد.. جورج وسوف ومروان خورى يحييان حفلاََ غنائيًا بأبو ظبي

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن احتفالات السنة الجديدة يستعد كل من سلطان الطرب جورج وسوف والنجم مروان خورى، لإحياء حفلًا غنائيًا فى أبوظبي ليلة رأس السنة، ومن المقرر أن يقدما خلاله مجموعة من أغانيهما المميزة.

آخر حفلات مروان خوري



وأحيا النجم اللبناني مروان خوري حفلًا غنائيًا يونيو الماضي ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب، وقدم مجموعة من أغانيه الرومانسية وأحدث أغنياته "خد الغمرات"، وسط تفاعل كبير من الحضور كما غنى بعض من أغانية القديمة وعزف كذا أغنية على البيانو وسط تصفيق حار من الجمهور.

آخر أعمال جورج وسوف



والجدير بالذكر آخر أعمال جورج وسوف أغنية “بيتكلم عليا”، التي سجلت أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر يوتيوب،



والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان زياد برجي، توزيع: توزيه زاهر ديب، وتقول كلماتها: "يتكلم عليا.. ويقول فيا وفيا.. وأنا عمري ما جبت سيرته غير بخير يلي ما عمريش جرحته.. سايبه يغلط براحته..مع إني أقدر أقول حاجات كتير بيقول.. ما يقول.. ماهو كل يا قلبي ما نتألم.. بالوقت أنا وأنت هنتعلم علشان ما نكررش غلطنا ما يقول.. ع الحب اللي زمان جمعنا.. علي أشواقنا وعلي أوجاعنا كان وهم قابلناه في سكتنا ما يقول العشرة غالية غالية لو في ناس يئتمنوا هيبيع اسمه وغرامه.. ما هو ده أصله وتمامه.. طب ده اللي زيّه يا قلبي ما تلوموش خيرها يا قلبي في غيرها.. واهي ذكرى هنفتكرها.. علشان لو يوم قابلته ما أكلموش أي دمعة حزن لالا لالا أي جرح فقلبي لالا لالا أي لحظة حيرة لالا حتى نار الغيرة لا هيبيع اسمه وغرامه.. ما هو ده أصله وتمامه.. طب ده اللي زيّه يا قلبي ما تلوموش خيرها يا قلبي في غيرها.. واهي ذكرى هنفتكرها.. علشان لو يوم قابلته ما اكلموش".