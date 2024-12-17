قصة آني نيو المؤثرة: انتحال شخصية التوأم المتوفاة لحماية الأجداد يكشف عن جراح عائلية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:02 صباحاً - متابعة بتول ضوا

أثارت المؤثرة على TikTok، آني نيو، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد كشفها عن سر مؤلم احتفظت به لسنوات عديدة: انتحال شخصية توأمها المتوفاة لحماية أجدادها المسنين من صدمة الفقد. القصة التي بدأت كفكرة من والدها تحولت إلى عبء عاطفي ثقيل على آني، وكشفت عن جراح عائلية عميقة وردود أفعال متباينة.

روت آني في مقطع فيديو مؤثر على TikTok كيف توفيت شقيقتها التوأم بسبب التهاب السحايا الفيروسي قبل خمس سنوات. خوفًا من تأثير الخبر على صحة الأجداد المسنين، اقترح والدها فكرة انتحال آني لشخصية توأمها المتوفاة خلال المناسبات العائلية. استمرت آني في هذه الخدعة لمدة خمس سنوات، حاملةً عبءًا عاطفيًا ثقيلًا، بهدف حماية أجدادها من الحزن.

مع تدهور صحة جدتها، قررت آني كشف الحقيقة المؤلمة. أخبرت جدتها بالسر على فراش الموت، بينما بقي جدها غير عالم بالأمر. أثار كشف السر ردود أفعال متباينة داخل العائلة، حيث قررت خالاتها إزالة جميع الصور العائلية التي تظهر فيها أختها المتوفاة، ما زاد من حزن آني وشعورها بالوحدة.

انقسمت ردود أفعال المشاهدين على TikTok بين التعاطف والانتقاد. عبّر البعض عن تعاطفهم مع آني وفهمهم لدوافعها لحماية أجدادها، بينما انتقد آخرون فكرة إخفاء حقيقة بهذه الأهمية لمدة طويلة. تساءل البعض عن كيفية نجاح هذه الخدعة لمدة خمس سنوات وعن مدى تورط أفراد العائلة الآخرين في هذا السر.