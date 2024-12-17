كريم محسن يحتفل بتصدر أغنيته "بدون مقدماتك" قائمة الترند على يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفل الفنان المصري كريم محسن بتصدر أحدث أعماله الغنائية "بدون مقدماتك" تريند موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من طرحها. الأغنية التي تم تقديمها بفيديو يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي حققت تفاعلًا كبيرًا، حيث حصدت أكثر من 850 ألف مشاهدة خلال أربعة أيام فقط من إصدارها.

وعبّر كريم محسن عن سعادته بهذا النجاح من خلال حسابه الرسمي على إنستغرام، مشيرًا إلى أن الأغنية لاقت دعمًا واسعًا من جمهوره ومحبيه. وكتب: "الحمد لله.. بدون مقدماتك ترند على يوتيوب.. شكرًا ".

الأغنية تحمل طابعًا جديدًا من حيث الصورة البصرية المستخدمة، مما أضاف لمسة تقنية مميزة تتماشى مع التطورات الحديثة في مجال صناعة الفيديو كليب.

يُذكر أن كريم محسن يواصل تقديم أعمال موسيقية تعكس بصمته الخاصة في الساحة الفنية العربية.