انت الأن تتابع خبر الحكومة تعلن تفاصيل وشروط التقديم لأصحاب المعاشات على الشقق الجديدة 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شروط التقديم لأصحاب المعاشات على الشقق الجديدة 2024، فتولي الحكومة المصرية عناية كبيرة بتوفير مساكن مناسبة لمختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مستوى حياة المواطنين وضمان حقوقهم الأساسية في العيش الكريم، ومن بين هذه الشرائح، تأتي فئة المتقاعدين الذين يشكلون جزءا أساسيا من المجتمع المصري، لذا تسعى وزارة الإسكان والمرافق المجتمعية إلى تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي لهم، بهدف تأمين سكن ملائم وآمن، خاصة وأنهم تقاعدوا عن العمل ولم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف الإيجارات العالية.

لحجز شقق الإسكان الاجتماعي،

تقتضي وجود مجموعة من المتطلبات التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتختلف هذه المتطلبات من طرح إلى آخر:

من ضمن هذه الشروط يجب ألا يزيد عمر المتقدم من ذوي الدخل المنخفض عن 50 عاما عند انتهاء الإعلان، في حين يتوجب على المتقدمين من ذوي الدخل المتوسط ألا يتجاوز عمرهم سن التقاعد المحدد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019 عند انتهاء فترة القرض، ويتم تقييم ذلك وفقا للدراسة الائتمانية للجهة التمويلية.

كما يشترط أن لا يزيد عمر المتقدمين من ذوي الدخل المتوسط الذين يتلقون معاشات عن سن التقاعد عند انتهاء فترة القرض، مع ضرورة سداد 40% من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة وتحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

التقديم لأصحاب المعاشات على الشقق الجديدة