وزير الزراعة يبحث مع سفيرة أمريكا بالقاهرة العلاقات الزراعية الثنائية بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:39 صباحاً - استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأمريكا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة والسفارة الامريكية.

في بداية اللقاء رحب الوزير بالسفيرة والوفد المرافق لها معبراً عن تقدير الحكومة المصرية لدور الولايات المتحدة الامريكية فى التعاون وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وخصوصا القطاع الزراعى كما أكد على حرص الحكومة المصرية على تنمية قطاع الزراعة برعاية شخصية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقد تمثل ذلك جليا فيما قامت به الدولة من مشروعات تنموية كبرى ومنها مبادرة حياة كريمة ومشروعات استصلاح الاراضى الصحرواية ومشروعات تحسين الرى للاراضى القديمة والاستخدام المرشد للمياه.

وأشار إلى أن ذلك يتم وفق احدث النظم التكنولوجية الحديثة لرفع كفاءة الاستخدام للاراضى والمياة وكذلك رفع وعى وتدريب صغار المزارعين اصحاب الحيازات الصغيرة ، معرباً على رؤية الوزارة فى تنفيذ منصه زراعية كبرى تربط جميع القطاعات وتوضح المعوقات وحلها وكذا التواصل بين المزارعين والمنتجين وبين الشركاء المحتملين توضح المنتجات ومواصفاتها واسعارها.

وأوضح "فاروق" قيام البنك الزراعى بالعديد من مشروعات التمويل الجيدة لصغار المزارعين فى عدة قطاعات مهمه فى الزراعة واستعداد البنك للمشاركة مع جهات التمويل الخارجية ايضا ,كما تم التاكيد على ان جميع قطاعات الوزارة جاهزة للرد الفوري على ايه استفسارات من الشركاء الدوليين وتذليل ايه صعوبات قد تواجه المنتجين فورا .

ومن جانبها أكدت السفيرة "هيرو مصطفى " على اهمية العلاقات المصرية الامريكية واعتبارها احدى أهم العلاقات داخل المنطقة واكدت أيضا على اهمية ما شاهدته خلال زياراتها المتعددة للمشروعات التى تقوم بها وزارة الزراعة ومنها المزارع السمكية والمشروعات المنفذة بجنوب مصر من خلال الوكالة الامريكية للتنمية بالقاهرة.

الجانب الأمريكى اشار إلى خطته المستقبلية للمشروعات التي ستنفذها الوكالة الامريكية ال USAID بالقاهرة بقطاع الزراعة، وقد تركزت هذه المشروعات فى مجالات دعم القطاع الزراعى لصغار المزارعين ومضاعفة الانتاجية للمحاصيل البستانية وكذا تبنى الممارسات الزراعية الجيدة لانتاج القمح في مصر، كما تتطلع وكالة التنمية الزراعية الامريكية للشراكة مع البنك الزراعى المصرى والقطاع الخاص بمعاونة المنظمات والجهات الدولية مثل FAO و IFAD ،

وفي نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على تسهيل الاجراءات بين البلدين فيما يخص تبادل السلع والمنتجات لما تتمتع به العلاقات من شراكة استرتيجية مع ضرورة مواصلة الاهتمام بصغار المزراعين كذلك زيادة التعاون فى مجالات التدريب من اجل التشغيل وادخال التقنيات الحديثة فى المجال الزراعى والتسريع فى بحث فكرة المنصة الزراعية الموحدة للقطاع الزراعى المصرى.