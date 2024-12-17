محافظ الجيزة: تحصيل غرامات بقيمة 12.3 مليون جنية من المخابز لضبط عدداً من المخالفات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 12:37 مساءً - - تحرير ١٨٢٥ محضر تمويني وتقرير اثبات حالة لمخابز بلدية وطباقي ومطاحن لعدم الالتزام بالاوزان ومواصفات الخبز . ـ ضبط ٢٣٩١ مخالفة تموينية علي مدار شهر و تحرير ٤٦٨ محضر تمويني للمحال العامة والأسواق بعد ضبط مخالفات التلاعب بالأسعار وسلع غير مطابقة للمواصفات او منتهية الصلاحية .

استمراراً للحملات التموينية التي تنفذها محافظة الجيزة من خلال أجهزتها الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي نتائج الحملات التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية والتي اسفرت عن تحرير ١٨٢٥ محضر تمويني وتقرير اثبات حالة لمخابز بلدية وطباقي ومطاحن مع تحصيل غرامات مستحقة علي المخابز البلدية بقيمة ١٢.٣ مليون جنية وذلك للتلاعب في أرصدة الدقيق المدعم وعدم الالتزام بأوزان ومواصفات الخبز ومخالفات متنوعة .

واكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الحملات تهدف الي ضبط كافه المخالفات التموينية سواء التلاعب بالدعم المقدم للمواطنين او لضمان سلامه المنتجات والسلع الغذائية المطروحة بالأسواق والمحال العامة ومواجهة كافه الممارسات الاحتكارية او التلاعب بالأسعار وعدم تداول منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمي .

وأوضح محافظ الجيزة انه تم ضبط ٢٣٩١ مخالفة تموينية علي مدار شهر وتحرير ٨٢ محضر تمويني للبداليين التموينين والجمعيات الإستهلاكية الي جانب تحرير ٤٦٨ محضر تمويني للمحال العامة والأسواق و ١٦ محضر تمويني لمحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز وذلك بعد ضبط عدداً من المخالفات التموينية منها التلاعب بالأسعار وضبط سلع غير مطابقة للمواصفات او منتهية الصلاحية.

واطلع محافظ الجيزة علي تقرير المضبوطات لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة والتي أسفرت عن ضبط ٤٢ طن دقيق بلدى مدعم وفاخر استخراج ٧٢% و ١٣ طن سكر تمويني وحر و ٢٢ طن زيت طعام و ٢٩ طن مكرونة وأرز تمويني وحر و حر و ٤٥٠ كجم مخلفات شيبسي .

كما شملت الضبطيات ٢٤ طن لحوم وأسماك ودواجن مجمدة وسجق ومصنعات لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي إلى جانب ضبطيات أخرى شملت بن واجبان وزبدة وطحينة وعسل وتونة وسمن ونشا وخل ومربي وعصائر وسماد ومنظفات مساحيق غسيل .

وأشار التقرير أن المضبوطات بلغت ١٦٥ طن و ٥٤ وحدة سلعية و ٢٤٤٠ لتر مواد سائلة وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ ٣ مليون جنية تقريباً .

ووجه محافظ الجيزة مسؤلى الأجهزة المعنية بالمحافظة بإستمرار الحملات وتكثيف جهود الرقابة والضبط للحد من المخالفات ومنع أى مظاهر للغش أو التلاعب بالأسعار لضمان أمن وسلامة المواطنين واستقرار الأسواق.