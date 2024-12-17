رئيس جامعة القاهرة يلتقى المدير الإقليمى للوكالة الفرانكفونية بالشرق الأوسط لبحث مستقبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - د.محمد سامى عبد الصادق: المباحثات تركزت حول سبل تعزيز أنشطة مكتب الوكالة الفرانكفونية بجامعة القاهرة، والإعداد لتأسيس مركز بحثي بالجامعة في المجالات الطبية بما يخدم الدول الأفريقية، فضلا عن تبادل الزيارات الطلابية مع اتحاد الجامعات الفرانكفونية.

المدير الإقليمي للوكالة الفرانكفونية: نعمل على توطيد العلاقات مع جامعة القاهرة لمكانتها ودورها الريادي ونسعى لإقامة مشروعات ثقافية وتعليمية وبحثية ونتطلع لآفاق أوسع من التعاون في المرحلة المقبلة.

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور جان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الفرانكفونية بالشرق الأوسط، والسيدة سينثيار رعد نائبة المدير الإقليمي، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والوكالة الفرانكفونية في المجالات التعليمية والثقافية والمشروعات المستقبلية المقترحة لتطوير التعاون بين الجانبين.

وتناول اللقاء، عددًا من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون بين الجامعة والوكالة، مثل تأسيس مركز بحثي بجامعة القاهرة في المجالات الطبية بما يخدم الدول الافريقية، وتبادل الزيارات الطلابية مع اتحاد الجامعات الفرانكفونية، بالإضافة إلى توفير الدورات التدريبية التي تؤهل لسوق العمل العالمية.

ومن جانبه، قدم الدكتور جان نويل باليو، التهنئة للدكتور محمد سامي عبد الصادق لتوليه رئاسة جامعة القاهرة، معربا عن سعادته بالتعاون مع الجامعة العريقة التي تتمتع بمكانة مرموقة، ومؤكدًا حرص الوكالة على توطيد العلاقات لإقامة مشروعات ثقافية وتعليمية وبحثية وإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات، والتطلع لتوسيع نطاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.