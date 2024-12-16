مال وأعمال

إدراج صناعة الأعلاف ضمن القطاعات المستفيدة من مبادرة تمويل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إدراج صناعة الأعلاف ضمن القطاعات المستفيدة من مبادرة تمويل… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:21 مساءً - أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه سيتم إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%.

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واستعراض الوزير خلال الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والمتمثلة في المديونات المستحقة عليها بسبب الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، إلى جانب مراجعة اشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف.

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ونوه الوزير إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بمستجدات الخطة المقترحة من وزارة الزراعة بمجلس الوزراء بخصوص تنويع مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة وبدائل المواد الخام المستخدمة من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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