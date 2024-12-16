انت الان تتابع خبر طريقة عمل عصير القصب في المنزل بدون ماكينة .. وما فوائده؟ والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعد عصير القصب من أكثر أنواع العصائر اللذيذة والتي يكثر تناولها في فصل الصيف نظرا لأنها تكون منعشه وذات مذاق لذيذ، كما أنه أيضا يحتوي عصير القصب على العديد من الفوائد للصحة والجسم ومنها أنه يساعد على الوقاية من السرطانات والالتهابات التي تصيب الجسم، كما أنه مشروب خفيف على المعدة ويساعد على التخلص من الإمساك ولذلك يمكنك سيدتي أن تقومي بتحضير عصير القصب داخل المنزل بنفس طعم ونكهة المحلات.

مكونات عصير القصب في المنزل

نشير إلى المكونات التي نحتاج إليها لتحضير عصير القصب بكل سهولة وهي كالتالي:

عدد ملعقة ونصف من الزنجبيل.

كوب كبير من الماء.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

عدد ٤ أكواب من قطع القصب.

السكر حسب الرغبة.

مكعبات من الثلج.

خلاط كهربائي.

أكواب للتقديم.

طريقة عصير القصب في المنزل

نشير إلى كيفية تحضير عصير القصب في المنزل من خلال الخطوات التالية:

داخل الخلاط الكهربائي نقوم بوضع ملعقة والنصف من الزنجبيل ثم نضيف عليها عصير الليمون الطازج

نضع قطع القصب والسكر ثم نضيف كمية الماء ونقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي حتى تذوب هذه المكونات وتمتزج جميعا.

نصب عصير القصب في أكواب ويمكن أن نضيف إليها مكعبات الثلج حتى تعطي لها مذاق لذيذ .

فوائد القصب للصحة والجسم

يمكن من خلال تناول عصير القصب الحصول عل فوائد عديدة للجسم منها ما يلي: