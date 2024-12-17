فينيسيوس جونيور: خرجت من الفقر والجرائم في الشارع لأصبح ملهماً للأطفال

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - عبر البرازيلي، فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن سعادته، بعد تتويجه بجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وعقب حصوله على الجائزة، قال النجم البرازيلي: “كان من المستحيل أن أصل إلى هنا عندما كنت طفلاً في الشارع، خرجت من الفقر والجرائم في الشارع لأصل إلى هنا وأصبح ملهماً للأطفال”.

وأضاف: “أشكر عائلتي التي آمنت بحلمي وساعدوني لأصل إلى هنا وأتسلم تلك الجائزة، كما أشكر نادي ريال مدريد وكذلك نادي فلامنجو الذي جعلني أمارس كرة القدم بشكل احترافي ومنحوني الكثير من القوة لأستمر”.

وقاد فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد للتتويج بعدة ألقاب (دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، كأس السوبر الأوروبي)، مع تقديم أداء مميز على الصعيد الفردي.