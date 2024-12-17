إنريكي: موناكو أكثر فريق أخشاه في الدوري الفرنسي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - تحدث لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن مواجهة موناكو، غداً الأربعاء، في الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال إنريكي: “سأحاول استدعاء أفضل 20 لاعباً لقائمة مباراتنا ضد موناكو. تنتظرنا مباراة صعبة أمامهم، لأنه منافس مباشر”.

وأضاف: “موناكو أكثر فريق أخشاه في الدوري الفرنسي، فهو منافس صعب بفضل لاعبيه المميزين ومدربه الجيد”.

وأشار: “موناكو ومارسيليا الذي تحسن كثيراً هذا الموسم وبريست ولانس ونيس قدموا أداء استثنائياً في الموسم الماضي”.

وتابع: “وفي دوري أبطال أوروبا، هناك أندية فرنسية حققت نتائج أفضل من باريس سان جيرمان، ومستوى الدوري الفرنسي أعلى مما سمعت، وكل المدربين الجدد يؤكدون ذلك”.

وبين: “لقد تعادلنا مع موناكو سلبياً في الموسم الماضي، في مباراة كان من الممكن أن نفوز بها أو نخسرها أيضاً، مما يفرض علينا اللعب بكل قوة وجدية، وسنكون على قدر المسؤولية”.

وشدد: “لا، الفوز على موناكو لا يضمن لنا التتويج باللقب بعد اتساع الفارق إللى 10 نقاط، لأن البطولات تحسم في النهاية، وموناكو كان متأخراً عنا ب4 نقاط منذ فترة قصيرة”.

وأتم إنريكي: “لا أفكر في إنهاء الدوري من دون هزيمة، ولا أشغل نفسي بذلك، بل تركيزي الأكبر على الفوز بالألقاب وتحسين أداء الفريق”.