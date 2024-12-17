فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - توج البرازيلي، فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وقاد فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد للتتويج بعدة ألقاب (دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، كأس السوبر الأوروبي) مع تقديم أداء فردي مميز.

وكانت جائزة “الكرة الذهبية” أثارت الكثير من الجدل بعد أن تقرر منحها للإسباني، رودري، رغم أن كل التوقعات تشير لأفضلية النجم البرازيلي، لتأتي الجائزة المقدمة من “فيفا” لتنصف فينيسيوس جونيور.