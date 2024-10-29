شكرا لاهتمامك لمعرفة “لا تفوتها” تردد أبو ظبي الرياضية على النايل سات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر في كأس الانتركونتننتال والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

عشاق المارد الاحمر الليلة في انتظار مباراة نارية بين الشقيق العين الاماراتي في كأس انتركونتينتال للاندية وتعمل القناة على توفير باقة متميزة من المباريات ومنها مباراة العين والاهلي اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر، وتزداد رغبة الكثير لمعرفة تردد أبو ظبي الرياضية على النايل سات، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة عبر الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد أبو ظبي الرياضية على النايل سات

واليكم تردد أبو ظبي الرياضية على النايل سات، ومن المنتظر بان تقوم قناة ابو ظبي بعرض مباراة الاهلي امام العين الاماراتي اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر في كأس الانتركونتننتال للاندية..

التردد الخاص بالقناة: 11411.

معدل ترميز: 30000.

معامل استقطاب القناة: أفقي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 علي القمر الصناعي عرب سات

واليكم التردد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي عرب سات لمتابعة مباراة الاهلي اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر

التردد الخاص بالقناة: 11804.

معدل ترميز : 27500.

معامل استقطاب القناة: أفقي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2 علي جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2 علي النايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 11526.

معامل استقطاب : أفقي.

معدل ترميز : 27500.

معامل تصحيح : 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 على عرب سات

واليكم التردد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي عرب سات لمتابعة مباراة الاهلي اليوم..

تردد القناة: 11804.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح القناة: ¾.

جودة القناة: HD.

موعد مباراة الأهلي والعين اليوم

ومن المقرر بان ياتي موعد مباراة الأهلي والعين اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر في تمام الساعة ال8 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي نظراً لنفاذ التذاكر التي تم الإعلان عن بيع 60 ألف تذكرة المخصصين للأهلي.

تشكيل الاهلى امام العين الاماراتى