حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قراراً بتكليف الأستاذ أسامة راضي رئيساً لقناة النيل للأخبار.

يعد أسامة راضي من أبرز أبناء ماسبيرو الذين عملوا في تجارب إعلامية كبري ، حيث عمل في مكتب وكالة أسوشيتدبرس بالقاهرة ، ثم مدرباً إعلامياً في الإمارات وقطر ولبنان والأردن ، كما عمل مدرباً استشارياً في مؤسسة طومسون رويترز البريطانية .

في عام ٢٠١٣ استقال أسامة راضي من عمله مشرفاً علي غرفة الأخبار في قناة الجزيرة في الدوحة احتجاجاً علي السياسة الإعلامية للقناة إزاء ثورة ٣٠ يونيو . وفي السنوات الأخيرة عاد إلي الهيئة الوطنية للإعلام للعمل في بيته الأول من جديد .

يذكر أن قناة النيل للأخبار التي تأسست قبل أكثر من ربع قرن يتم بثها علي موجات إف إم الإذاعية لأول مرة قريباً. ومن المقرر بدء عملية تطوير واسعة النطاق في قناة النيل للأخبار ٢٠٢٥.