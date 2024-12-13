كيروش يرفض عرض تدريب الزمالك: العودة للعمل في مصر غير مطروحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:35 مساءً - اعتذر البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب الوطنى، عن عرض تولي تدريب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز الذى رحل ليتولى تدريب الفتح السعودى.

وأبلغ كيروش مسئولى الزمالك بأنه فى فترة إجازة، والعودة للعمل فى مصر غير مطروحة فى الوقت الحالى، بعد تجربته مع المنتخب الوطنى، ليتم غلق ملف المدرب.

ووضع مسئولو الزمالك عدة شروط يجب توفرها فى المدير الفني الجديد وجاء ضمن أبرز هذه الشروط أن يكون المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى المهمة له سابق خبرات فى أفريقيا، ويعلم جيدًا مستوى الكرة فى القارة، حتى يتم قطع مسافة كبيرة قد يحتاجها المدرب الجديد لفهم هذه الأمور، كما ترغب إدارة الزمالك فى التعاقد مع مدير فنى لا يتخطى عمره الـ60 عامًا.

ومازالت إدارة القلعة البيضاء تناقش السير الذاتية المعروضة على المجلس لاختيار أفضلهم، خاصة أن مجلس الزمالك حدد مبلغا من 70 لـ 80 ألف دولار سقفا للتعاقد مع المدرب الجديد.

ويكثف مسئولو نادي الزمالك اجتماعاتهم، خلال الساعات المقبلة، لحسم ملف المدير الفني الذي سيقود القلعة البيضاء خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق الذي انتقل لقيادة الفتح السعودي.

إدارة الزمالك تناقش عدداً من السير الذاتية لمدربين أجانب لديهم خبرات التدريب في أفريقيا الفترة الماضية من أجل الاستقرار علي المدرب الجديد، في ظل وجود عدد من المرشحين ولديهم سيرة ذاتية كبيرة الفترة الماضية.