نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهندسين توقّع بروتوكول تعاون مع 'رويال لاب' لتوفير خدمات صحية مميزة لأعضائها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّعت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي، بروتوكول تعاون مع مجموعة معامل "رويال لاب"، ويمثلها الأستاذ الدكتور حاتم السباعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

أبرز بنود البروتوكول

إعفاء خاص للمهندسين المشتركين بالرعاية الصحية: إعفاء من نسبة التحمل في التحاليل الأساسية لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية التجديد.

تغطية شاملة على مستوى الجمهورية: إتاحة الخدمة من خلال 100 فرع لمعامل رويال لاب بجميع المحافظات، بالإضافة إلى توفير خدمة سحب العينات في مقرات النقابة الفرعية وأنديتها.

خصومات خاصة للأعضاء غير المشتركين في الرعاية الصحية: تقديم نسبة خصم مميزة لجميع المهندسين وأسرهم.

خدمة دعم متكاملة: تخصيص خطوط اتصال مباشرة (16064) للرد على استفسارات الأعضاء وأسرهم.



عن "رويال لاب"

تعد مجموعة "رويال لاب" واحدة من أبرز المؤسسات الرائدة في مجال التحاليل الطبية بمصر، بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا. حاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) وشهادة الاعتماد الدولي (ISO 15189) من EGAC، وتُعد المعمل المرجعي الأول لما يقارب 6000 معمل ومستشفى تعتمد على دقة وجودة نتائجها.

تغطي "رويال لاب" كافة محافظات الجمهورية عبر شبكة تضم 100 فرع، وتقدم خدماتها بأحدث التقنيات المعملية المتطورة تحت إشراف نخبة من الأساتذة والاستشاريين المتخصصين.

نقيب المهندسين

أعرب المهندس طارق النبراوي عن اعتزازه بهذا التعاون الذي يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمهندسين، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى باستمرار لتوفير أفضل الامتيازات والرعاية الصحية لأعضائها وأسرهم.



يأتي هذا البروتوكول كخطوة نوعية لدعم المهندسين وأسرهم صحيًا، بما يعكس حرص النقابة على تقديم خدمات متكاملة تسهم في تحسين جودة حياة أعضائها.