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كرة الأهلي النسائية| «لوبوف» يعلن تشكيل الفريق لمباراة البنك في الدوري

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة البنك التي تقام اليوم الإثنين على ملعب البنك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: نادين محمد وأمل ناصر وحبيبة عمر وحبيبة عصام ومنة طارق.

خط الهجوم: ميا داردن وشارتي روبن.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وجنى محمود ومريم عفيفي وسارة الكرد وثريا أشرف وكاميليا الديب وأشرقت عادل ونادين غازي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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