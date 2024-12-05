وزير الشئون النيابية يلتقي نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ندى الناشف، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك على هامش زيارة إلى جنيف.

تناول اللقاء التعاون القائم بين مصر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتقدم المحرز في إطار برنامج التعاون الفني وبناء القدرات بين الجانبين.

تنفيذ استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان

وتناول اللقاء عرضًا للتطورات التشريعية الأخيرة ذات الصلة بالموافقة على مشروع القانون الوطني، لتنظيم اللجوء والنقاشات الجارية حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى جانب الجهود الجارية لتنفيذ عدد من الاستحقاقات المهمة في مجال حقوق الإنسان، على رأسها إصدار التقارير الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتزام مصر بالتفاعل مع اللجان الأممية التعاقدية، وذلك من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، والتحضيرات الجارية للإعداد لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر في يناير 2025.