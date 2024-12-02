نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تبدأ إجازة نصف العام 2025؟ كل ما تحتاج معرفته عن مواعيد الامتحانات والإجازات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث أولياء الأمور والطلاب عن موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2024 – 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وكذلك موعد الحصول على إجازة منتصف العام وأخذ قسطًا من الراحة من الضغوطات المدرسية والالتزامات اليومية المتعلقة بالدراسة وأوقات الامتحانات، وكذلك التعرف على موعد بدء الدراسة في الترم الدراسي الثاني وموعد امتحانات الثانوية العامة، لذلك سنتعرف سويًا على مواعيد الامتحانات والإجازات وفقًا للخريطة الزمنية للدراسة المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.

موعد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

أصدرت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث بدأت الدراسة في العام الحالي 2024 – 2025 وذلك يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، وستستمر الدراسة بكافة مراحل النقل والشهادات بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، على أن تكون بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي في مختلف المراحل التعليمية، يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادة الإعدادية.

بداية إجازة منتصف العام

وفقًا للخريطة الزمنية، فقد حددت وزارة التربية والتعليم أن تبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 لمدة أسبوعين حيث تنتهي إجازة منتصف العام يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

موعد بداية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

فيما يخص موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء الدراسة يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 في مختلف المراحل التعليمية وتستمر الدراسة حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حددت الخريطة الزمنية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 هو موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية (صفوف النقل والشهادة الإعدادية).

موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

ذكرت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي وهي امتحانات نهاية العام ستبدأ يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، بينما ستبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.