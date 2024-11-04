نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "أبومازن" يشيد بجهود السيسي في التنمية الحضرية ويشكر مصر على استضافة المنتدى العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوته واستضافته ورعايته للمنتدى الحضري العالمي.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحضري العالمي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين: "نجدد الإشادة بالإنجازات الكبيرة التي قامت بها مصر مجال التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة، والشكر موصول للأمم المتحدة وجميع المنظمين للمنتدى الذي نتمنى له التوفيق والنجاح".

وتستضيف القاهرة المنتدى الحضري العالمي، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، وهو أكبر حدث دولي يركز على قضايا التحضر المستدام والتنمية الحضرية، والذي يعود إلى إفريقيا لأول مرة منذ 20 عامًا.