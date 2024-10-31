سفير مصر يسلم رئيس وزراء بنجلاديش دعوة لحضور قمة الدول الثماني النامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - قام السفير عمر فهمي، سفير مصر لدى بنجلاديش، بتسليم الدكتور محمد يونس، رئيس الوزراء بالحكومة الانتقالية في بنجلاديش، دعوة من رئيس الجمهورية للمشاركة في أعمال قمة الدول الثماني النامية (D8) المقرر عقدها في القاهرة في 19 ديسمبر القادم.

وأعرب رئيس وزراء بنجلاديش عن شكره وتقديره للدعوة.

ومن جانبه، أكد السفير فهمى عن دعم مصر للحكومة الانتقالية في جهودها لتحقيق انتقال سلس وديموقراطي للسلطة وصولًا لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تتماشي مع تطلعات الشعب البنجلاديشي.

كما قدم السفير المصري الشكر لبنجلاديش لتأييدها الكتابي للدكتور خالد العناني، مرشح مصر لمنصب المدير العام لليونسكو.

وناقش السفير مع الدكتور يونس الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وبنجلاديش، والتي من المقرر أن تنعقد في القاهرة بعد انتهاء قمة الـD8.

وأشار السفير المصري إلى إمكانية انضمام وفد من رجال الأعمال البنجلادشيين للوفد المُشارك في المشاورات، بهدف تعزيز العلاقات التجارية واستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.