القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية العربية لقيادة قوات المظلات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:34 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع كافة المؤسسات التعليمية بالدولة لتنمية قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة من شباب مصر، نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إلى قيادة قوات المظلات.

تضمنت الزيارة عرض تقديمى عن نشأة وتطور قوات المظلات، أعقبها المرور على بعض الأنشطة التدريبية للمقاتلين بميدان التدريب على الإقتحام الجوى ومحاكى التدريب على السقوط الحر بعمود الهواء، بالإضافة إلى مشاهدة أنشطة القفز الحر ومعدات الدلتا بمهبط قوات المظلات، والتى أظهرت مدى الكفاءة العالية والحرفية فى تنفيذ كافة المهام.

وفى ختام الزيارة، قدم الطلاب الشكر للقوات المسلحة على تنفيذ تلك الزيارات التى تسهم فى التعرف على القدرات القتالية التى يتمتع بها رجال جيشهم العظيم، معلنين عن رغبتهم فى تحقيق حلم وشرف الانتماء إلى القوات المسلحة فى المستقبل.