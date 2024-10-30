محمود صابر لاعب سموحة يسجل أول أهداف بطولة الدورى موسم 2024 - 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:32 مساءً - تمكن محمود صابر صانع ألعاب فريق سموحة من تسجيل أول أهداف البطولة في مرمى حرس الحدود بالدقيقة 33 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد المكس بالإسكندرية بافتتاح مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ويخوض فريق حرس الحدود بقيادة محمد يوسف المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة، أحمد عماد، بهاء سمير، محمد الدغيمي.

خط الوسط: محمد زقا، إيزي ايميكا، محمود أوكا، محمود أبو جودة.

خط الهجوم: محمود ممدوح، قاريديول تريسور.

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالى :

حارس المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: عبدالرحمن عامر، محمد ربيعة، ميدو مصطفى، محمود صابر.

خط الوسط: دكوا دودو، محمد كناريا، أبو بكر ليادي، صامويل أمادي، عبدالكبير الوادي.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويقود المباراة تحكيميا .. حمادة القلاوي حكما للساحة، ويساعده محمد محمود لطفي وأحمد رشدي، ومعهم أحمد ناجي حكما رابعا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو، وشريف عبدالله مساعد حكم فيديو.