كتلة الحوار تلتقي بالسفير الفلسطيني بالقاهرة للتعبير عن التضامن والدعم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:31 مساءً - التقي وفد رسمي من كتلة الحوار برئاسة دكتور باسل عادل، بسفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح وذلك تعبيرا عن التضامن والمساندة للقضية الفلسطينية.

وعبر الدكتور باسل عادل رئيس مجلس الأمناء عن سعادته الكبيرة بزيارة كتلة الحوار لسفارة فلسطين موضحا أن القضية الفلسطينية لها رصيد كبير ومساحة داخل مواطن مصري وبالطبع داخل كتلة الحوار.

وأكد عادل أن كتلة الحوار نظمت قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني في غزة وتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة دعما للقضية وعبرنا عن مواقفنا بضرورة وقف الحرب ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال عن حرب الإبادة التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ومن جانبه رحب دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة عن تقديره الكبير لزيارة كتلة الحوار وتفاعل القوي السياسية بالقضية الفلسطينية مشيرا إلى أهمية الدعم المصري اللا محدود فدور مصر على مدار التاريخ محط تقدير واحترام من كافة أطياف الشعب الفلسطيني، مؤكدًا استراتيجية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والمسؤولية الكبيرة التي يتعامل بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القضية الفلسطينية، والتي بلغت ذروتها في الموقف المصري الحاسم من قضية التهجير، والذي يتقاطع مع الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني، حفاظًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار السفير الفلسطيني الي ضرورة وقف الحرب وبدء مرحلة الاعمار في غزة لمواجهة الظروف العصيبة للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا أن الموقف المصري قوي جدا وسباق فمصر تعطيك قبل أن تطلب.

وأعرب السفير الفلسطيني عن تطلعه لنجاح المفاوضات التي تقودها مصر وعدد من الدول العربية بما يفضي إلى الوقف الفوري والمستدام لحرب الإبادة الجماعية وعقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية ومؤتمر دولي لإعمار غزة.

وفي النهاية توجه السفير الفلسطيني بالشكر للدولة المصرية علي جهودها الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية وايضا للاستضافتها لقاءات الفصائل الفلسطينية المختلفة وتقريب وجهات النظر

ضم وفد كتلة الحوار دكتور باسل عادل رئيس مجلس الأمناء طارق العوضي نائب رئيس كتلة الحوار وحازم الملاح عضو مجلس الأمناء ونرمين ميشيل عضو مجلس الأمناء ومحمد عبد المنعم عضو مجلس الأمناء وعبدالله العياشي عضو مجلس الأمناء ومن الجانب الفلسطيني المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي ومستشار أول السفارة نداء البرغوثي.