هالاند بديلا وفودين يقود الهجوم.. تشكيل مباراة توتنهام ضد مان سيتي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:33 مساءً - استقر بيب جوارديولا على خوض مباراة اليوم بتواجد هالاند على مقاعد البدلاء، ووجود فودين كرأس حربة، وجاء التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: أورتيجا.

الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

الوسط: أورايلي، ميكاتي، جوندوجان.

الهجوم: سافيو، فيل فودين، ماتيوس نونيز.

في المقابل، يبدأ أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام مباراة اليوم بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: فان دي فين، دراجوشين، روميرو، جراي

الوسط: كولوسيفسكي، بينتانكور، باب سار

الهجوم: تيمو فيرنر، سولانكي، جونسون.

توتنهام ضد مان سيتي

تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ16 بعد تحقيقه فوزا مهما علي نظيره واتفورد، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الدور الثالث في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

فيما صعد فريق توتنهام بصعوبة على حساب فريق كوفنتري بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ريكو أرينا" ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 2 والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، وتسجيل 20 هدفًا وتلقي 9 أهداف.

فاز فريق مانشستر سيتى الإنجليزى على منافسه ساوثهامبتون بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحمل فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح لقب النسخة الماضية من كأس كاراباو، بعدما توج بالبطولة بفوزه على تشيلسي في المباراة النهائية للموسم الماضي بهدف دون رد، ويتصدر ليفربول قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو" التى انطلقت عام 1960 حتى الآن، برصيد 10 ألقاب بفارق لقبين عن مانشستر سيتي الوصيف، ومانشستر يونايتد الذي حقق اللقب 6 مرات، وأستون فيلا 5 بطولات.

تشكيل مان سيتي ضد توتنهام تشكيل مان سيتي ضد توتنهام